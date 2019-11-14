كتلة كردية: مستعدون لتعديل الدستور رغم أن الخلل في التطبيق وليس المضمون

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب ارام بالاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "زيارة رئيس إقليم كردستان إلى بغداد جاءت للتباحث حول الأزمة الراهنة كوننا شركاء أساسيين في العملية السياسية، ونعتقد أننا كلنا في مركب واحد وما يحدث في بغداد فكانما يحدث في أربيل".وأضاف، أنه "لا بد أن نتكاتف من أجل الوصول إلى حلول ترضي الشارع العراقي وأن يتحمل الجميع مسؤولياتهم للخروج من الأزمة سواء من خلال تعديل بعض القوانين أو بعض المواد الدستورية بما يصب بمصلحة الشعب رغم أننا نعتقد في كردستان أن الخلل كان في تطبيق الدستور وليس في مضمونه".

واستدرك بالاتي قائلاً: "لكن حتى إن كان هناك تعديلاً يخدم الشعب فإننا مستعدون للمضي به وتقديم كل المساعدات الممكنة لتجاوز الأزمة من جميع النواحي".



وكان رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني أكد، خلال لقائه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أمس الأربعاء، أن "رئاسة إقليم كردستان تؤيد كل الإجراءات باتجاه تحقيق إصلاحات جذرية، وتدعم التعديلات الدستورية وكل ما يساعدُ على استقرار العراق والحفاظ على سيادته وتحقيق طموحات شعبه".