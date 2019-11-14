الحكيم يدعوالى محاكمات علنية 'للرؤوس الكبيرة'

وقال الحكيم في بيان صدر عقب استقباله، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "ايمانا منا بحقيقة ان الفساد هو الوجه الاخر للارهاب ، فقد جددنا خلال لقائنا رئيس مجلس القضاء الأعلى دعمنا السياسي الكامل للقضاء في ملاحقة الفاسدين بدءا من الرؤوس الكبيرة".وشدد الحكيم على "القيام بمحاكمات علنية لاطلاع الشعب على كل الحقائق واسترداد المال العام و انزال أشد العقوبات بمن يثبت ضلوعه بالفساد".

ودخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، اليوم الخميس (14 تشرين الثاني 2019) يومها الحادي والعشرين، والتي ابتدأت بمطالب توفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، وتطورت الى مطالب اخرى ابرزها تغيير الحكومة الحالية وتعديل الدستور .



ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.