نائب: قانون انتخابات مجالس المحافظات المرسل من الحكومة سيكرس هيمنة الأحزاب

اعتبر النائب عن تحالف سائرون محمد الغزي، الخميس، أن صيغة مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات المرسلة من الحكومة "ستكرس هيمنة الأحزاب".
وأضاف الغزي، وهو نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، أن "مجلس الوزراء صوت على نسخة تختلف عن التي أرسلت من رئاسة الجمهورية من خلال حذف بعض الفقرات وإعادة نظام سانت ليغو من جديد إلى الواجهة رغم أنه مرفوض من الشارع العراقي".
وأشار الغزي، إلى أن "الصيغة الحالية ستعيد وتكرس من جديد هيمنة الأحزاب وهو مرفوضة من قبلنا في تحالف سائرون لأننا نعتقد أن الأفضل هو النظام الانتخابي الفردي حيث أن من يحصل على أعلى الأصوات فهو من يفوز بالمقعد النيابي".
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