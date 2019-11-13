الثقافة تدعو المواطنين للحفاظ على النصب والتماثيل في بغداد والمحافظات

دعت دائرة الفنون العامة إحدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الأربعاء، المواطنين إلى الحفاظ على التراث الفني والتاريخ الثقافي للبلاد من خلال عدم تشويه النصب والتماثيل في شوارع بغداد والمحافظات.
وأضاف العبادي، أن "هذه المرحلة تحمل بصمتكم الوطنية في الحفاظ على ثقافتكم وموروثكم من الهدر والتشويه والتخريب".
واهاب مدير عام الدائرة، بـ "المواطنين الكرام بعدم محاولة إضفاء ألوان أو تغييرات على هذا المنجز الثقافي والابداعي للشعب إذا أن الدائرة مستعدة لترميم النصب والتماثيل والجداريات الفنية في بغداد والمحافظات إذا أن إصلاح وترميم هذه الأعمال التاريخية تندرج وفق معايير فنية دقيقة وتنفذ من قبل خبراء في مجال التشكيل".
وأوضح أن "مساهمتكم بالحفاظ عليها من التكسير والتشويه أو محاولة تلوينها يعد مؤشر واضح على وعيكم ومدى اهتمامكم بالحفاظ على بلدكم ومعالمه الثقافية والتاريخية من التشويه أو التغيير"، مبينا أن "الذائقة البصرية تعد أهم مفاصل التطور للبلدان المتحضرة".
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