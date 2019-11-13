بالصورة.. الصداقة تخفف حدة التوتر بين منتخبي العراق وايران

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2019-11-13 | 19:08
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انتشرت صورة لنجم المنتخب الوطني صفاء هادي، مع نجم المنتخب الايراني سردار ازمون، بعد نهاية تدريبات المنتخبين، قبل المواجهة المرتقبة بينهما في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
صفاء تربطه علاقة صداقة مميزة مع سردار، ودائماً ما يتبادلان التعليقات عبر حسابهما الرسمي على "انستغرام"، رغم ان الاول يلعب في نادي الشرطة والاخير يلعب في صفوف زينت الورسي.
اليوم التقى اللاعببان بعد التدريبات وتم التقاط هذه الصورة بعد مزاحهما، رغم التركيز واهمية المباراة بين المنتخبين يوم غدٍ الخميس.
ويواجه المنتخب الوطني نظيره الايراني على استاد عمان الدولي، في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ الخميس.
اليوم التقى اللاعببان بعد التدريبات وتم التقاط هذه الصورة بعد مزاحهما، رغم التركيز واهمية المباراة بين المنتخبين يوم غدٍ الخميس.
ويواجه المنتخب الوطني نظيره الايراني على استاد عمان الدولي، في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ الخميس.
المحرر: محمد خليل
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