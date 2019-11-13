بالصورة.. الصداقة تخفف حدة التوتر بين منتخبي العراق وايران

صفاء تربطه علاقة صداقة مميزة مع سردار، ودائماً ما يتبادلان التعليقات عبر حسابهما الرسمي على "انستغرام"، رغم ان الاول يلعب في نادي الشرطة والاخير يلعب في صفوف زينت الورسي.

اليوم التقى اللاعببان بعد التدريبات وتم التقاط هذه الصورة بعد مزاحهما، رغم التركيز واهمية المباراة بين المنتخبين يوم غدٍ الخميس.



ويواجه المنتخب الوطني نظيره الايراني على استاد عمان الدولي، في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ الخميس.