الرد السريع تعلن تدخلها باطلاق سراح معتقلين من المتظاهرين لدى شرطة ذي قار

وذكر المكتب الإعلامي للفرقة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرقة الرد السريع تدخلت بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين لدى قيادة شرطة ذي قار".

وكان مصدر في فرقة الرد السريع قد أفاد، أول أمس الاثنين، بتوجه قوة من الفرقة إلى محافظة ذي قار لحماية المتظاهرين.