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سعد قيس: قادرون على حسم التأهل.. الفوز على إيران ليس مستحيلاً

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2019-11-13 | 18:42

سعد قيس: قادرون على حسم التأهل.. الفوز على إيران ليس مستحيلاً

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اكد النجم الدولي السابق، سعد قيس، ان المنتخب الوطني، قادر على حسم التأهل للمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مبيناً ان الفوز على إيران ليس مستحيلاً.
اسود الرافدين سيواجهون ايران في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ الخميس على استاد عمان الدولي.

وقال قيس في حديث للسومرية نيوز، إن "قائمة المنتخب الوطني، لا تخلوا من غيابات كثيرة مؤثرة وتضم ذات الاسماء في مباراتي هونغ كونغ وكمبوديا، وليس هناك تغيرات كبيرة".


وعن غياب المحترفين عن القائمة، اكد قيس، أن "غياب احمد ياسين وجستن ميرام، ارى ان غياب جستن مؤثر اكثر لما يمتلكه هذا اللاعب من امكانية عالية وبنسبة اقل احمد ياسين".

واضاف قيس، "لا ارى تلك الصعوبة في مباراة ايران والمهمة ليست مستحيلة، فاداء ايران والبحرين متقارب ونحن قادرون على حسم التأهل بهذه المباراتين".

المنتخب الوطني يتصدر مجموعته حتى الان برصيد 7 نقاط، بفارق الاهداف عن البحرين وبفارق نقطة واحدة عن إيران.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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