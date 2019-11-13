سعد قيس: قادرون على حسم التأهل.. الفوز على إيران ليس مستحيلاً

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2019-11-13 | 18:42
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وقال قيس في حديث للسومرية نيوز، إن "قائمة المنتخب الوطني، لا تخلوا من غيابات كثيرة مؤثرة وتضم ذات الاسماء في مباراتي هونغ كونغ وكمبوديا، وليس هناك تغيرات كبيرة".
وعن غياب المحترفين عن القائمة، اكد قيس، أن "غياب احمد ياسين وجستن ميرام، ارى ان غياب جستن مؤثر اكثر لما يمتلكه هذا اللاعب من امكانية عالية وبنسبة اقل احمد ياسين".
واضاف قيس، "لا ارى تلك الصعوبة في مباراة ايران والمهمة ليست مستحيلة، فاداء ايران والبحرين متقارب ونحن قادرون على حسم التأهل بهذه المباراتين".
المنتخب الوطني يتصدر مجموعته حتى الان برصيد 7 نقاط، بفارق الاهداف عن البحرين وبفارق نقطة واحدة عن إيران.
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