أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، أن هناك اوامر مشددة للقوات الأمنية بعدم استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.
وبين عبد المهدي خلال اللقاء، "موقف الحكومة من احترام حق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين والنظام العام والأوامر المشددة الصادرة للقوات الأمنية بعدم استخدام العنف المفرط وتشكيل اللجنة التحقيقية الادارية حول الاحداث التي رافقت التظاهرات واحالة الملف الى القضاء، وقيام الحكومة بعرض الحقائق بشكل شفاف امام الشعب ومجلس النواب والجهات كافة".
من جانبهم، أكد اعضاء بعثة الاتحاد الاوربي اعتزاز دولهم بتوسيع العلاقات مع العراق ومساعدته في مواجهة بقايا داعش والعمل المشترك لتعزيز أمنه وإستقراره وتجربته الديمقراطية، فيما أبدوا وجهات نظرهم حول التظاهرات كحق مشروع ومكفول في الدستور العراقي والمواثيق الدولية وما رافقها من أحداث مؤسفة وأهمية التعامل السلمي مع المتظاهرين وتحقيق تقدم في الإصلاحات بمايحفظ مصالح العراقيين وسيادة واستقرار البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي لوفد اوروبي: الأوامر مشددة للقوات الأمنية بعدم استخدام العنف المفرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.