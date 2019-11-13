مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون البنك المركزي

انهى مجلس النواب، الاربعاء، القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون البنك المركزي العراقي. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالأمر رقم (٥٦) لسنة ٢٠٠٤ عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة)". وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 229 نائباً.



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