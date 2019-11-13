اعلنت الشرطة الاتحادية، الاربعاء، عن تدمير كدس يضم 11 عبوة ناسفة شمال غربي كركوك.
وقال قائد الشرطة الاتحادية اللواء ركن جعفر البطاط في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم تدمير كدس يحتوي على ١١ عبوة ناسفة في ناحية التون كوبري شمال غربي كركوك".
وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن تفكيك عبوات ناسفة تعثر عليها في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
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