القوات الأمنية تدمّر عدداً من الانفاق والمضافات التابعة لـ'داعش' في جبال حمرين

أعلنت وزارة الدفاع، الأربعاء، عن تدمير عدد من الانفاق والمضافات التابعة لتنظيم "داعش" في جبال حمرين. وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "أبطال قيادة عمليات صلاح الدين وخلال تنفيذ واجب تفتيش في جبال حمرين حقول علاس الجنوبية تمكنت من تدمير خمسة انفاق وثلاث مضافات، إضافة الى تفجير 20 عبوة ناسفة و3 مساطر تفجير تابعة لإرهابيي داعش".



وأضافت أن "القوات تمكنت من قتل احد الإرهابيين في قضاء الشرقاط، كان يهدد ويبتز المواطنين".



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