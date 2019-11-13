القوة الجوية يضع حداً للجدل.. امجد راضي باقٍ مع الصقور

وانتشرت انباء، تفيد بان امجد راضي، سينتقل الى فريق اخر في الدوري الممتاز.

وأكد نائب رئيس النادي العميد وليد الزيدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "المهاجم أمجد راضي مرتبط بعقد لمدة سنتين مع النادي،مفندا كل الأخبار التي أشارت بمغادرة اللاعب عش الصقور".



وأضاف أن "المهاجم يواصل تدريباته اليومية من اجل رفع الجاهزية البدنية"، مبيناً أن "راضي بإمكانه اللعب في بطولة الدوري الممتاز وبطولة الكأس والأندية العربية بشكل رسمي في الرابع عشر من شهر كانون الأول المقبل بعد رفع العقوبة عنه من قبل الإتحاد الاسيوي".