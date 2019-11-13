2019-11-13 | 18:12
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نفت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، الانباء التي تحدثت عن مغادرة المهاجم امجد راضي عش الصقور.
وأكد نائب رئيس النادي العميد وليد الزيدي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "المهاجم أمجد راضي مرتبط بعقد لمدة سنتين مع النادي،مفندا كل الأخبار التي أشارت بمغادرة اللاعب عش الصقور".
وأضاف أن "المهاجم يواصل تدريباته اليومية من اجل رفع الجاهزية البدنية"، مبيناً أن "راضي بإمكانه اللعب في بطولة الدوري الممتاز وبطولة الكأس والأندية العربية بشكل رسمي في الرابع عشر من شهر كانون الأول المقبل بعد رفع العقوبة عنه من قبل الإتحاد الاسيوي".
كانت هذه تفاصيل خبر القوة الجوية يضع حداً للجدل.. امجد راضي باقٍ مع الصقور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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