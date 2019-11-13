عدنان درجال لاسود الرافدين: ابتعدوا عن القيل والقال.. ركزوا على مباراة ايران

اسود الرافدين سيواجهون ايران في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ الخميس على استاد عمان الدولي.

وقال درجال في رسالته الى اللاعبين، حصلت الخليج 365 على نسخة منه، "في الوقت الذي تترقب جماهيرنا الرياضية بشكل عام وجماهير كرة القدم على وجه الخصوص ما يمكن ان يحققه منتخبنا الوطني لكرة القدم في مباراته المهمة يوم غد الخميس امام نظيره الايراني بعد ذلك بعام واحد فأننا نثق بقدرات لاعبينا وعزيمتهم واصرارهم على تقديم اداء جيد وتحقيق نتيجة طيبة تمنحهم الاستمرار في صدارة المجموعة وزيادة حظوظهم في الحصول على بطاقة التاهل المباشر الى المرحلة الثانية والاخيرة من التصفيات من دون الحاجة الى الدخول في حسابات الثواني الافضل في المجاميع العشر".



واضاف "لقد خرجت علينا في الايام الاخيرة بعض الاصوات من البعض القليل من اخوتنا الاعلاميين واخوة اخرين في المكتب التنفيذي لاتحاد اللعبة ومن المحسوبين على الوسط الكروي تطالب بالانسحاب وعدم اللعب امام ايران والربط بين مايجري في بلدنا الغالي من تظاهرات سلمية تعم الشارع العراقي من بغداد الى البصرة مطالبة بالاصلاح، وعليه فانا اناشد اخواني وابنائي اللاعبين واذكرهم ان موعد المباراة لم يتبق عليه سوى اقل من 24 ساعة بالابتعاد عن كل مايكتب اويقال والتركيز على المباراة فقط والتهيؤ لها من جميع الجوانب النفسية والذهنية والتكتيكية والبدنية لاجل الوصول الى الهدف المراد تحقيقة والمتمثل بالظفر بنقاط الفوز الثلاث مع ضرورة ان يكون هنالك دور ايجابي مؤثر للجهاز التدريبي والاداري والطبي في توفير الظروف المثالية التي تسهم في تحقيق ذلك".واضاف "اتمنى ان تكون جهودنا كقادة وكوسط كروي واعلام رياضي وجماهير منصبة بالتركيز على النواحي الايجابية التي تشحذ الهمم وتزيد من حماسة اللاعبين ورفع معنوياتهم وهم يواجهون منافسا قويا ومتمرسا سيحاول بشتى الطرق ان يحقق مانتمنى تحقيقه".

واتم "في الختام اود ان اشيد بكل الجماهير التي ستتحمل عناء الحضور الى ملعب المباراة في العاصمة الشقيقة عمان ومايمكن ان تلعبه من دور مهم ورائع في ترجيح كفة منتخبنا في المباراة ومايمكن ان يقدمون من صورة ناصعة تعكس الوجه الحضاري للانسان العراقي ولشعب الرافدين واوصيهم بتجنب الهتافات والعبارات المسيئة التي يمكن ان تصدر من البعض والتي يمكن ان تعرضنا (لاسمح الله) الى عقوبات نحن في غنى عنها في هذا الوقت.. النصر للعراق والعراقيين باذن الله".

درجال شارك في تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد واكد تضمانه معهم من اجل الحصول على حقوقهم المسلوبة.

