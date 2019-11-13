تجدد اندلاع النيران داخل بناية المبيدات في ساحة الخلاني

افاد مصدر امني، الاربعاء، بتجدد اندلاع النيران داخل بناية المبيدات في ساحة الخلاني وسط بغداد، فيما أكد تعرض فرق الدفاع المدني الى قنابل مسيلة للدموع. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "نيران بسيطة تجددت داخل بناية المبيدات والتي اندلعت ليل امس". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني تدخل وتعرضت فرقه الى قنابل مسيلة للدموع".



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