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المالكي والبارزاني يبحثان مستقبل العملية السياسية في ظل تطورات المرحلة الراهنة

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بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مستقبل العملية السياسية في ظل تطورات المرحلة الراهنة.
وذكر بيان لمكتب المالكي تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل بمكتبه، اليوم، رئيس اقليم كردستان نيچرفان بارزاني، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومستقبل العملية السياسية في ظل تطورات المرحلة الراهنة".

وأضاف البيان، أن "الجانبين أكدا تطابق وجهات النظر بينهما حيال التطورات التي تشهدها البلاد وكيفية معالجة ازمة التظاهرات من خلال تحقيق المطالب المشروعة وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تسهم في تصحيح مسار العملية السياسية".

وشدد المالكي خلال اللقاء، على "أهمية توحيد الجهود والعمل من اجل دعم حزم الاصلاحات التي تهم المواطن وتحقق طموحاته".

من جانبه، اعرب بارزاني استعداد الاقليم للتعاون مع بقية القوى الوطنية في تلبية مطالب الشعب العراقي واجراء الإصلاحات الشاملة، والمضي نحو تكريس دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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