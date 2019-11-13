المالكي والبارزاني يبحثان مستقبل العملية السياسية في ظل تطورات المرحلة الراهنة

بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، مع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مستقبل العملية السياسية في ظل تطورات المرحلة الراهنة.
وأضاف البيان، أن "الجانبين أكدا تطابق وجهات النظر بينهما حيال التطورات التي تشهدها البلاد وكيفية معالجة ازمة التظاهرات من خلال تحقيق المطالب المشروعة وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية تسهم في تصحيح مسار العملية السياسية".
وشدد المالكي خلال اللقاء، على "أهمية توحيد الجهود والعمل من اجل دعم حزم الاصلاحات التي تهم المواطن وتحقق طموحاته".
من جانبه، اعرب بارزاني استعداد الاقليم للتعاون مع بقية القوى الوطنية في تلبية مطالب الشعب العراقي واجراء الإصلاحات الشاملة، والمضي نحو تكريس دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.
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