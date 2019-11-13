رسمياً.. 'فيفا' يعيد آرسين فينجر لعالم كرة القدم

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2019-11-13 | 17:35
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، تعيين البروفسور آرسن فينجر في منصب مدير التطوير التقني للمؤسسة، وذلك بعد حوالي عام ونصف بلا وظيفة، منذ انفصاله عن آرسنال في صيف 2018.
وذكر موقع الفيفا بشكل رسمي، "تعيين فينجر مديرًا لتطوير اللعبة عالميًا على مستوى الرجال والنساء، وعضوًا في الفريق الاستشاري التقني في عملية المراجعة وصناعة القرار داخل الفيفا، فيما يخص التغييرات وتعديل القوانين".
فينجر رحل عن تدريب آرسنال في 2018 بعد 22 عامًا مع الفريق الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين لم يتول قيادة أي فريق.
وارتبط المدرب الفرنسي بالعديد من الأندية، أبرزها بايرن ميونخ، ليحل محل المقال نيكو كوفاتش الكرواتي، ولكن المفاوضات فشلت في النهاية.
فينجر رحل عن تدريب آرسنال في 2018 بعد 22 عامًا مع الفريق الإنجليزي، ومنذ ذلك الحين لم يتول قيادة أي فريق.
وارتبط المدرب الفرنسي بالعديد من الأندية، أبرزها بايرن ميونخ، ليحل محل المقال نيكو كوفاتش الكرواتي، ولكن المفاوضات فشلت في النهاية.
المحرر: محمد خليل
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