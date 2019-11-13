البرلمان يصدر بياناً بشأن استضافة بلاسخارت

اصدر مجلس النواب، الاربعاء، بياناً بشأن استضافة ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، مؤكداً أن الاخيرة قدمت عرضا لمقترحات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأربعاء، في مبنى المجلس ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، خلال استضافة حضرها نائباه ورؤساء الكتل النيابية".

وأضاف البيان أن "بلاسخارت قدمت خلال الاستضافة عرضا لمقترحات بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وقد تضمنت إجراءات فورية وأخرى قصيرة الأمد وأخرى متوسطة، وشملت إصلاحات للنظام الانتخابي، وقطاع الأمن، وملف مكافحة الفساد، وتعديل الدستور، وسن عددٍ من القوانين، ومنها قانون من أين لك هذا، والمحكمة الاتحادية، والضمان الاجتماعي، وحل أزمة السكن، والنفط والغاز، ومجلس الإعمار، وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص".

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وأكد الحلبوسي بحسب البيان "تضامن جميع القوى السياسية في المجلس للمضي بالتشريعات الضرورية واللازمة، ولا سيما القوانين الإصلاحية التي تم ذكرها سواء كانت معنية بالنظام الانتخابي أم تلك المتعلقة بتوفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين في القطاعات المختلفة"، داعيا السلطة التنفيذية إلى "إرسال القوانين المتبقية بشكل عاجل، والتي لن يدخر مجلس النواب أي جهد في إقرارها، وسيكون على قدر المسؤولية لمعالجة إخفاقات السنوات السابقة".

وقرر مجلس النواب، في جلسته السابقة، استضافة ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في جلسة اليوم الاربعاء.