رئيسة بعثة الأمم المتحدة: على السياسيين العراقيين تولي المسؤولية لبدء الإصلاحات

أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، الأربعاء، على ضرورة تولي السياسيين العراقيية المسؤولية لبدء الإصلاحات. ونقلت "سكاي نيوز" عن بلاسخارت قولها، أن "السياسيين العراقيين عليهم تولي المسؤولية لبدء الإصلاحات". وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد استقبل في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، في مبنى المجلس ممثلة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، بحضور نائبيه ورؤساء الكتل النيابية.



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