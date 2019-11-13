اتحاد السلة يقرر استئناف مباريات الدوري الممتاز

الاتحاد كان قد اعلن في وقت سابق، تأجيل الدوري الى 2 تشرين الثاني الحالي، قبل ان يعود ويؤجله الى اشعار آخر.

وذكر الاتحاد في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي، أن "الاتحاد العراقي لكرة السلة، قرر استئناف نشاطاته للموسم 2019 / 2020 وذلك يوم 23 من شهر تشرين الثاني ومن ضمنها نشاطات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة".



وكان من المفترض ان تنطلق مباريات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز في 30 تشرين الاول الماضي، لكن الاتحاد فضل تأجيل المباريات بسبب التظاهرات والاحداث التي تشهدها البلاد.