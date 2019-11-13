أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، المضي بتشريع القوانين التي تخدم الواقع الاجتماعي والصحي وتخدم مطالب المتظاهرين، فيما اشار الى أن العمل يتجه لحل مفوضية الانتخابات الحالية بكل كوادرها.
وأضاف المصدر، أن "الحلبوسي أعرب عن استعداد المجلس لتشريع جميع القوانين التي تخدم مطالب المتظاهرين وتعالج المشاكل بضمنها قانوني المفوضية والانتخابات والعمل باتجاه حل مفوضية الانتخابات الحالية بكل كوادرها".
وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المجلس قد أتم القراءة الثانية وناقشها"، داعياً اللجان المختصة الى "إنضاج القوانين لعرضها على التصويت في الجلسات المُقبلة خلال الشهر الجاري".
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يؤكد استعداده لتشريع القوانين التي تخدم مطالب المتظاهرين والعمل بحل مفوضية الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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