البرلمان يؤكد استعداده لتشريع القوانين التي تخدم مطالب المتظاهرين والعمل بحل مفوضية الانتخابات

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "الحلبوسي اكد خلال جلسة اليوم، المضي بتشريع القوانين التي تخدم الواقع الاجتماعي والصحي والتي تساهم في حل المشكلة المتراكمة التي يمر بها البلد وخاصة قوانين، من اين لك هذا، والمحكمة الاتحادية، والاستثمار، والضمان الصحي، وقانون مجلس الوزراء والوزراء)".وأضاف المصدر، أن "الحلبوسي أعرب عن استعداد المجلس لتشريع جميع القوانين التي تخدم مطالب المتظاهرين وتعالج المشاكل بضمنها قانوني المفوضية والانتخابات والعمل باتجاه حل مفوضية الانتخابات الحالية بكل كوادرها".

وتابع المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المجلس قد أتم القراءة الثانية وناقشها"، داعياً اللجان المختصة الى "إنضاج القوانين لعرضها على التصويت في الجلسات المُقبلة خلال الشهر الجاري".