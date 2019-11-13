أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، أن جلسة الغد ستتضمن التصويت على ثلاثة قوانين بينها الكسب غير المشروع.
وأضاف أن "القوانين التي سيتم التصويت عليها هي مقترح قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية وقانون الكسب غير المشروع والتصويت على تعديل قانون هيأة النزاهة".
وكان الحلبوسي قد حدد في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، موعد جلسة استجواب وزيري الصناعة والمعادن والزراعة.
وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 229 نائباً.
كانت هذه تفاصيل خبر الحلبوسي: جلسة الغد ستتضمن التصويت على ثلاثة قوانين بينها الكسب غير المشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.