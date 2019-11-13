بارزاني للحلبوسي: رئاسة اقليم كردستان تدعم التعديلات الدستورية

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني والوفد البرلماني والحكومي المرافق له، وبحث معهم التطورات السياسية في البلاد، والتظاهرات التي تشهدها".وأضاف المكتب، أن "اللقاء ناقش مطالب المتظاهرين المشروعة، وسعي المجلس إلى متابعتها، وحزم الإصلاحات التي أطلقها مجلس النواب تلبيةً لهذه المطالب، فضلا عن القوانين ذات المساس المباشر باحتياجات المواطنين، التي يعتزم المجلس تشريعها، واستعرض مسار لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها مجلس النواب، وحجم المشاركة الوطنية فيها من كلِّ شرائح المجتمع العراقي ونخبه".

أكد الحلبوسي، بحسب البيان، "أهمية الحوار الوطني وفق المبادرة التي أطلقها بمشاركة ممثلية الأمم المتحدة في العراق، التي ستكون منطلقًا لرسم خارطة عمل لتصحيح مسار العملية السياسية، وتحقيق طموحات العراقيين بحياة حرة كريمة"، لافتا الى أن "القيادات السياسية أمامها فرصة تاريخية بعد هذا الحراك الشعبي لتعيد النظر ببرامجها، ولتضع مصلحة الشعب فوق كل الاعتبارات".



من جانبه، أكد بارزاني، "استعداد القوى السياسية الكردية للعمل مع كلِّ الشركاء، من أجل الوصول إلى حلول جذرية تخدم المواطنين العراقيين في عموم البلاد"، مؤكدًا أن "رئاسة إقليم كردستان تؤيد كل الإجراءات باتجاه تحقيق إصلاحات جذرية، وتدعم التعديلات الدستورية وكل ما يساعدُ على استقرار العراق والحفاظ على سيادته وتحقيق طموحات شعبه".