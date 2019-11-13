الحكيم يؤكد للبارزاني اهمية ايجاد النظام الانتخابي العادل وتعديل بعض مواد الدستور

وقال الحكيم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، :"بحثنا خلال استقبالنا بارزاني مستجدات الاوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وملف التظاهرات ومطالب المتظاهرين وسبل تحقيقها بما يوفر الخدمات وفرص العمل ويسهم في اصلاح العملية السياسية".وأشار الحكيم لبارزاني، إلى أن "مطالب المتظاهرين تتطلب تضافر جهود الكتل السياسية فهي مطالب للإصلاح ولا يوجد من هو بمعزل عنها"، مؤكداً على "أهمية ايجاد النظام الانتخابي العادل وتعديل بعض مواد الدستور بما ينسجم مع المتغيرات وبطريقة تضمن حقوق الجميع".

وشدد على "أهمية التظاهر واستثمار الفرصة للتخلص من بعض الاشكاليات التي رحلت من المراحل السابقة"، مجدداً "المطالبة بحماية المتظاهرين وتقديم المتسببين بإراقة الدماء الى العدالة مع اهمية حماية المصالح العامة والخاصة وفرز المندسين ومناهجهم والساعين الى استغلال التظاهرات لتحقيق اجندات خاصة".



وبين الحكيم، أن "المسؤولية تضامنية فهناك ما يترتب على الحكومة وهناك مطالب تترتب على البرلمان والسلطة القضائية خاصة ملف مكافحة الفساد فلا بد من الضرب بيد من حديد على المفسدين واتباع اساليب جديدة لمعالجة الفساد".

وعن العلاقة بين بغداد واربيل، لفت الحكيم، إلى ان" الفرصة مواتية لحل المشاكل العالقة"، مشدداً على "الاحتكام للدستور لحلها واعتماد الحوار سبيلاً لذلك".