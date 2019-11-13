البرلمان يرفع جلسته الى يوم غد

قررت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، رفع جلسة البرلمان إلى يوم غد الخميس.
وقال مصدر نيابي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرر رفع جلسة المجلس، إلى يوم غد الخميس".
وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 229 نائباً.
وعقد مجلس النواب في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 229 نائباً.
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