الموعد النهائي لكلاسيكو الارض

واتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرارًا في الشهر الماضي، بتأجيل المباراة بسبب تهديدات بالعنف وإثارة الشغب من خلال مظاهرات سياسية في إقليم كتالونيا في نفس يوم المباراة.

لذلك رأت اللجنة أن من الأفضل تأجيل المباراة، ولم تجد أفضل من يوم 18 كانون الاول المقبل رغم اعتراض الرابطة الإسبانية لأن هناك مباريات لبطولة كأس ملك إسبانيا في نفس اليوم.



ولكن التزمت الرابطة بالموعد الرسمي المحدد من لجنة المسابقات، وقامت بتحديد توقيت المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.

الجدير بالذكر أن رابطة الأندية الإسبانية كانت قد اقترحت إقامة المباراة يوم الأربعاء 4 كانون الاول، وهو ما رفضته لجنة المسابقات في النهاية.