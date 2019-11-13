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الموعد النهائي لكلاسيكو الارض

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2019-11-13 | 16:27

الموعد النهائي لكلاسيكو الارض

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أعلنت رابطة الأندية بالدوري الإسباني عن توقيت مباراة الكلاسيكو بين وريال مدريد بعد تأجيل موعدها من 26 تشرين الاول حتى 18 كانون الاولالمقبل، ضمن إطار مباريات الجولة العاشرة من المسابقة الكبيرة.
واتخذت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرارًا في الشهر الماضي، بتأجيل المباراة بسبب تهديدات بالعنف وإثارة الشغب من خلال مظاهرات سياسية في إقليم كتالونيا في نفس يوم المباراة.

لذلك رأت اللجنة أن من الأفضل تأجيل المباراة، ولم تجد أفضل من يوم 18 كانون الاول المقبل رغم اعتراض الرابطة الإسبانية لأن هناك مباريات لبطولة كأس ملك إسبانيا في نفس اليوم.


ولكن التزمت الرابطة بالموعد الرسمي المحدد من لجنة المسابقات، وقامت بتحديد توقيت المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.

الجدير بالذكر أن رابطة الأندية الإسبانية كانت قد اقترحت إقامة المباراة يوم الأربعاء 4 كانون الاول، وهو ما رفضته لجنة المسابقات في النهاية.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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