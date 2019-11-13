الموعد النهائي لكلاسيكو الارض

2019-11-13 | 16:27
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لذلك رأت اللجنة أن من الأفضل تأجيل المباراة، ولم تجد أفضل من يوم 18 كانون الاول المقبل رغم اعتراض الرابطة الإسبانية لأن هناك مباريات لبطولة كأس ملك إسبانيا في نفس اليوم.
ولكن التزمت الرابطة بالموعد الرسمي المحدد من لجنة المسابقات، وقامت بتحديد توقيت المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.
الجدير بالذكر أن رابطة الأندية الإسبانية كانت قد اقترحت إقامة المباراة يوم الأربعاء 4 كانون الاول، وهو ما رفضته لجنة المسابقات في النهاية.
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