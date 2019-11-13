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'تغريدة' تكلف نجم مانشستر سيتي 50 الف جنيه استرليني

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2019-11-13 | 16:14

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقوبة الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، بسبب السخرية من زميله بنيامين ميندي.
اللاعب البرتغالي كان قد نشر صورة لدُمية سوداء، وشبهها بزميله الفرنسي بنيامين ميندي الظهي الأيسر للفريق الإنجليزي.

التغريدة أثارت انتقادات واسعة للاعب، على خلفية اتهامه بالعنصرية تجاه زميله في الفريق، مما جعله يقوم بحذفها.

 

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الاتحاد الإنجليزي فتح تحقيقًا بشأن الواقعة، ومنح سيلفا مهلة من 2 تشرين الاول حتى الـ29 من الشهر ذاته، للرد على ما هو منسوب إليه من اتهامات بالعنصرية تجاه زميله.

اللاعب اعتذر عن ذلك مؤكدًا أنه كان يمزج مع ميندي، الذي بدوره لم يغضب من مزحة زميله في الفريق.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي تغريم برناردو سيلفا 50 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة لإيقافه لمدة مباراة واحدة.

وألزم الاتحاد الإنجليزي اللاعب، بحضور جلسة تثقيفية في العاصمة لندن.

وبذلك، سيغيب بيرناردو عن مواجهة المقبلة لفريق مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد ضمن الجولة 13 من الممتاز.


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محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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