بالفيديو: فنانو بابل يلونون جدران مجسر الثورة بمطالب المتظاهرين

جملة من المشاهد والأحداث التي شهدتها ساحات التظاهر في العراق، خلدها فنانون في بابل برسوم فنية على جدران مجسر الثورة الذي بات يشكل رمزية لدى المتظاهرين.



وتشهد ساحات التظاهر في بابل زيادة في عدد خيم الاعتصام التي تنصب من قبل المتظاهرين في المحافظات خاصة بعد زيادة أعداد المعتصمين وبرودة الأجواء ليلا. وتستمر حركة التظاهرات في بابل لاسبوعها الثالث، للمطالبة بإصلاحات شاملة لجميع الأوضاع في البلاد، في حين يؤكد مراقبون ضرورة توحيد جميع المطالب في قائمة واحدة، وفرز قيادة موحدة من بين المتظاهرين للتحاور مع الجهات الحكومية لتنفيذ جميع المطالب.وتشهد ساحات التظاهر في بابل زيادة في عدد خيم الاعتصام التي تنصب من قبل المتظاهرين في المحافظات خاصة بعد زيادة أعداد المعتصمين وبرودة الأجواء ليلا. يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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