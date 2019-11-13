ظروف عائلية تُجبر محترف برازيلي على مغادرة نادي اربيل

رياضة 2019-11-13 | 15:44 534 مشاهدة اعلن نادي اربيل الرياضي، فسخ عقد محترفه البرازيلي في فريق الكرة، فيرناندو كاردوسو، بعد مرور 4 جولات فقط على بداية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم. وذكر النادي عبر موقعه الرسمي "رسمياً، نادي اربيل فسخ عقد اللاعب البرازيلي فيرناندو بالتراضي بين طرفين و بطلب من لاعب برازيلي بسبب ظروف عائلية". فيرناندو انضم الى اربيل في الميركاتو الصيفي بعد تجربة مع اندية نفط ميسان والنجف ونفط الوسط.



ولم يحدد كاردوسو وجهته المقبلة وان كان سينتقل لفريق اخر في الدوري العراقي والذي يلعب فيه منذ ثلاثة اعوام. ولم يحدد كاردوسو وجهته المقبلة وان كان سينتقل لفريق اخر في الدوري العراقي والذي يلعب فيه منذ ثلاثة اعوام. المحرر: محمد خليل

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