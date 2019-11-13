البرلمان ينهي مناقشة مشروعي قانوني الاعمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص

انهى مجلس النواب، الاربعاء، مناقشة قانوني الاعمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى مناقشة مشروع قانون الاعمار وتقرير ومناقشة مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص". وعقد مجلس النواب، عصر اليوم الاربعاء، جلسة برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحضور 229 نائباً.



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