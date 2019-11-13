مقتل عنصر في 'داعش' وسط الشرقاط

افاد مصدر امني، الاربعاء، بمقتل عنصر في "داعش" وسط الشرقاط في صلاح الدين. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية تقتل داعشيا وتلاحق اخر في الحي الزراعي وسط قضاء الشرقاط". وتعلن القوات الامنية بين فترة وأخرى عن قتل واعتقال عدد من عناصر "داعش" في مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.



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