البرلمان يقرر ايقاف إجازات اعضاء المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي

قرر مجلس النواب، الاربعاء، ايقاف إجازات اعضاء المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "رئاسة مجلس النواب تعلن عن ايقاف الإجازات لاعضاء المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي للضروف الاستثنائية التي يمر بها البلد".

وعقد مجلس النواب، عصر اليوم الاربعاء، جلسة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وبحضور 229 نائباً.