شرطة ميسان: لا توجد اي مظاهر مسلحة حاولت غلق رئاسة محكمة المحافظة

نفت قيادة شرطة ميسان، الاربعاء، ما نشر لدى عدد من المواقع بشأن وجود مجموعة مسلحة حاولت اقتحام مبنى محكمة المحافظة، مشيرة الى أن متظاهرين ناشدوا المحكمة بمحاسبة الفساد والمفسدين وإحقاق الحق لا اكثر.



وأضافت القيادة، "نهيب بجميع المواطنين الكرام والاخوة المتظاهرون عدم الانجرار وراء الأخبار الوهمية والتي تحاول زعزعة امن واستقرار المحافظة والتصدي لمن لايريد لهذه المحافظة الخير من خلال اثارة الفوضى والاشاعات بين المواطنين"، مؤكدة أن "مفارز شرطة المحافظة مستمرة في واجباتها اليومية والعاملة على توفر الاجواء الآمنة للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة والمتظاهرين". وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انطلاقا من المسؤولية الوطنية في اطلاع الرأي العام ونقل الحقيقةً وكذلك من الضروري توخي الدقة في تناقل الأخبار وعدم الانجرار خلف الشائعات و افتعال الفتنة وإثارة القلق، نود ان نبين ان لايوجد إطلاقا اي مظاهر مسلحة حاولت غلق رئاسة محكمة ميسان والتعدي على كوادرها وإنما مجموعة من المتظاهرين ناشدوا المحكمة بمحاسبة الفساد والمفسدين وإحقاق الحق".وأضافت القيادة، "نهيب بجميع المواطنين الكرام والاخوة المتظاهرون عدم الانجرار وراء الأخبار الوهمية والتي تحاول زعزعة امن واستقرار المحافظة والتصدي لمن لايريد لهذه المحافظة الخير من خلال اثارة الفوضى والاشاعات بين المواطنين"، مؤكدة أن "مفارز شرطة المحافظة مستمرة في واجباتها اليومية والعاملة على توفر الاجواء الآمنة للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة والمتظاهرين". ونشرت عدد مو ماقع التوزاصل الاجتماعي والمواقع الاخبارية بأن مسلحين حاولوا اغلاق رئاسة محكمة محافظة ميسان.

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