مجلة صينية: روسيا قادرة على تدمير أميركا عشر مرات

اعتبرت مجلة "Sohu " الصينية، ان روسيا التي تمتلك ترسانة نووية هائلة، تستطيع تدمير أراضي الولايات المتحدة عشر مرات على الأقل.
وأضاف المقال أن "روسيا تواصل التصرف بصلابة فيما يتعلق بالولايات المتحدة، وهي بذلك تدفع السلطات الأمريكية إلى حالة من الذهول".
وأشار كاتب المقال إلى أن "نفوذ وتأثير الولايات المتحدة، أخذ في الوضع الحالي، يتدهور وينحسر، وبات يمكن لروسيا أن تستعيد تفوقها في المستقبل".
ووفقا للمقال، أنه "يمكن للولايات المتحدة توجيه ضربة ضد روسيا على خلفية الخلافات بينهما بشأن الوضع في سوريا وأوكرانيا، ولكن احتمال تلقيها ضربة جوابية انتقامية من روسيا، يكبح جماح الأمريكيين".
وتابع، أنه "يجب على دول الناتو أن تتوخى الحذر الكبير جداً، فيما يتعلق باستخدام القوة لأن ذلك قد يؤدي إلى كارثة".
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