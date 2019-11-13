مجلة صينية: روسيا قادرة على تدمير أميركا عشر مرات

وذكر مقال نشرته المجلة، أن "روسيا تملك كمية كبيرة من الرؤوس القتالية النووية، ووسائل نقل هذه الرؤوس، وكذلك مواقع إطلاق هذه الأسلحة النووية، بما في ذلك طائرات (تو-160)، وصواريخ باليستية استراتيجية، بالإضافة إلى غواصات إطلاق الصواريخ الباليستية من طراز (بوريه)".وأضاف المقال أن "روسيا تواصل التصرف بصلابة فيما يتعلق بالولايات المتحدة، وهي بذلك تدفع السلطات الأمريكية إلى حالة من الذهول".

وأشار كاتب المقال إلى أن "نفوذ وتأثير الولايات المتحدة، أخذ في الوضع الحالي، يتدهور وينحسر، وبات يمكن لروسيا أن تستعيد تفوقها في المستقبل".

ووفقا للمقال، أنه "يمكن للولايات المتحدة توجيه ضربة ضد روسيا على خلفية الخلافات بينهما بشأن الوضع في سوريا وأوكرانيا، ولكن احتمال تلقيها ضربة جوابية انتقامية من روسيا، يكبح جماح الأمريكيين".



وتابع، أنه "يجب على دول الناتو أن تتوخى الحذر الكبير جداً، فيما يتعلق باستخدام القوة لأن ذلك قد يؤدي إلى كارثة".