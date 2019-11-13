الحلبوسي يحدد موعد استجواب وزيرين

حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، موعد جلسة استجواب وزيري الصناعة والمعادن والزراعة. وقال الحلبوسي خلال جلسة البرلمان، إن "استجواب وزير الصناعة والمعادن من قبل النائب محمود ملا طلال سيكون يوم السبت الموافق ٢٣-١١". وأضاف رئيس البرلمان، أن "استجواب وزير الزراعة سيكون يوم الخميس ٢٨-١١". وعقد مجلس النواب، عصر اليوم الاربعاء، جلسة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

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