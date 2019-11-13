البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد، اليوم جلسته، الـ 14 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وحضور 229 نائبا".

ويشهد جدول اعمال جلسة المجلس اليوم اربع فقرات وهي اكمال مناقشة مشروع قانون مجلس الاعمار والقراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، اضافة الى القراءة الاولى للتعديل الثالث لقانون البنك المركزي ومناقشات عامة ايضا.



يشار الى أن ممثلة جمعية الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت وصلت في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، الى مجلس النواب لتلبية استضافة وجهها لها المجلس بشأن رؤية الجمعية بشأن تحقيق مطالب المتظاهرين.

وفي ادناه نسخة من جدول الأعمال لجلسة اليوم: