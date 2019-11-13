البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

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عقد مجلس النواب جلسته الرابعة عشر من الفصل التشريعي الحالي، اليوم الاربعاء، برئاسة رئسه محمد الحلبوسي.
ويشهد جدول اعمال جلسة المجلس اليوم اربع فقرات وهي اكمال مناقشة مشروع قانون مجلس الاعمار والقراءة الثانية لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، اضافة الى القراءة الاولى للتعديل الثالث لقانون البنك المركزي ومناقشات عامة ايضا.
يشار الى أن ممثلة جمعية الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت وصلت في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، الى مجلس النواب لتلبية استضافة وجهها لها المجلس بشأن رؤية الجمعية بشأن تحقيق مطالب المتظاهرين.
وفي ادناه نسخة من جدول الأعمال لجلسة اليوم:
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