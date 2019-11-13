النزاهة تعلن نتائج تقصيها عمل المنافذ الحدودية ودوائر الجمارك

كشفت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، الاربعاء، عن نتائج تقصيها عمل المنافذ الحدودية ودوائر الگمارك في المحافظات التي تُوجَدُ فيها منافذ حدودية.

الدائرة أشارت، في تقريرٍ لها حول الزيارات التي نفذتها لجان تقويم الأداء ومكافحة الرشوة في المديريات والمكاتب التحقيقية التابعة للهيأة في المحافظات التي تحوي منافذ حدودية؛ للتحرِّي والاطلاع على مدى التزام المنافذ بالعمل باستمارة (المربعات) للحدِّ من حالات الفساد والتزوير بالمعاملات الگمرگية والتلاعب بالمال العام، أشارت إلى عدم التزام بعض المنافذ بالعمل بالاستمارة.

وأوضحت أن "استمارة (المربعات) عبارة عن استمارة تحتوي على مجموعة مربعات مثبت فيها اسم وختم وتوقيع موظفي الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي كافة التي لها علاقة بتدقيق المعاملة الگمرگية، كون اعتمادها يساعد في عملية تدقيق إجراءات تلك الدوائر وتحديد المسؤولية، وضمان مرور الإرسالية بالإجراءات المطلوبة كافة".

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ورصد التقرير عطل جهاز الفحص (الرابسكان) في أحد المنافذ، وتوقف العمل نتيجة ذلك، وعطل الميزان الجسري الذي يتم على أساسه تقدير قيمة الرسم والضرائب التي تُجبَى عن البضائع الداخلة، إضافة إلى عدم نصب كاميرات المراقبة داخل مركز الگمرك، وغلق بناية جهاز فحص حقائب المسافرين، وعدم تشغيل الجهاز دون بيان الأسباب، علماً أن تفتيش المسافرين المغادرين يتمُّ يدوياً.

وأضاف إن "فحص الموادِّ الغذائية والخضراوات المستوردة يتم فيزيائياً فقط من قبل دوائر الصحة والزراعة، وهو ما يُعَدُّ غير كافٍ للتأكد من صلاحية البضاعة للاستهلاك البشري، وتبين فشل بعض الموادِّ التي أُرسِلَت إلى المختبرات، وعدم صلاحيتها للاستخدام، فضلاً عن عدم العمل باستمارة (المربعات)، بل باستمارة أخرى مُشابهةٍ، وقيام بعض الدوائر بعدم ذكر اسم المُوظف المعنيِّ وتوقيعه في الاستمارة".

وشملت الزيارات منافذ ربيعة والمنذرية وزرباطية والشيب وطريبيل ومينائي أم قصر الأوسط والشمالي في محافظات نينوى وديالى وواسط وميسان والأنبار، إضافة إلى البصرة.