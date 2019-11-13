عضو بالطاقة النيابية: وزير الكهرباء عين 1500 شخص يمثلون احزابا وجهات سياسية

كشف عضو لجنة النفط والطاقة همام التميمي، الاربعاء، ان وزير الكهرباء عين 1500 شخص يمثلون احزاب وجهات سياسية "بحجة انهم من المتظاهرين". وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، "سنرفع شكوى لهيئة النزاهة وندعو لاستضافة وزير الكهرباء بسبب تعيينه اكثر من ١٥٠٠ شخص بعقود واجور يومية في محافظات الوسط بذريعة انهم من المتظاهرين". واضاف "الحقيقة ان هؤلاء يمثلون احزاب وجهات سياسية".



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