ممثلة الامم المتحدة تصل البرلمان

وصلت ممثلة جمعية الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، الاربعاء، الى مجلس النواب لتلبية استضافة وجهها لها المجلس بشأن رؤية الجمعية بشأن تحقيق مطالب المتظاهرين.
يشار الى أن ممثلة جمعية الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت اعلنت قبل يومين وبعد لقائها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في النجف، إن المرجع الأعلى أكد دعمه لمبادرة الجمعية لحل الازمة في العراق.
وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.
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