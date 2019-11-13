نائب: جهات تريد السيطرة على الدرجات الخاصة من اجل انشاء دولة عميقة جديدة

حذر النائب عن كتلة صادقون احمد الكناني، الاربعاء، من جهات تريد السيطرة على ملف الدرجات الخاصة لإنشاء دولة عميقة جديدة، داعيا لـ الغاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتثبيت المدراء العامين.
وأضاف الكناني، أن "الأمر الآخر يتعلق بوجود مجموعة من المثبتين لديهم ملفات في هيئة النزاهة ولم تحسم المحاكم المختصة قضاياهم، اضافة الى وجود مخالفة لقانون الخدمة المدنية النافذ رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل من حيث عدم وجود الخبرة الكافية لبعض المدراء العامون والتي تتجاوز خبرتهم بضع سنوات بالعمل الاداري"، لافتا الى أن "لهذه الاسباب نجدد رفضنا لهذه المحاصصة التي شلت عمل مؤسسات الدولة".
وشدد الكناني، "على اهمية حسم هذا الملف وفق الضوابط المهنية والكفاءة واختيار شخصيات بعيدة كل البعد عن الاحزاب وسطوتها وان تكون الشخصيات من أبناء الوزارة او المؤسسة لان هناك جهات تريد السيطرة على ملف الدرجات الخاصة من اجل انشاء دولة عميقة جديدة مايجعلنا بحاجة الى ان نحذر فمن غير الممكن جعل تلك المؤسسات ومصالح المواطنين بيد جهات سياسية متنفذة".
وحذر الكناني من، "جهات تريد السيطرة على ملف الدرجات الخاصة من اجل انشاء دولة عميقة جديدة"، داعيا، لـ "الغاء قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتثبيت المدراء العامين".
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