محكمة تحقيق النزاهة في ميسان تستقدم ثلاثة من اعضاء مجلس المحافظة

أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في ميسان، الاربعاء، امر استقدام بحق ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة اثر مخالفات مالية وإدارية. وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن ""امر استقدام اصدرته محكمة تحقيق النزاهة في ميسان بحق ثلاثة من اعضاء مجلس المحافظة". واضافت ان "ذلك جاء وفق المادة 340 من قانون العقوبات العراقي اثر مخالفات مالية وإدارية".



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