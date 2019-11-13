نائب عن الفتح: أغلب الكتل السياسية ترى أن مجالس المحافظات حلقة زائدة

اكد النائب عن تحالف الفتح قصي عباس الشبكي، أن موضوع الغاء مجالس المحافظات مطلب جماهيري وشعبي، مشيرا الى أن البعض يعتبرها حلقة زائدة ولم تحقق شئ وهو موقف لاغلب الكتل والقوى السياسية، فيما نوه الى أن من المفترض أن لاتنحصر التعديلات الدستورية باللجنة المكلفة بهذا الأمر.
واضاف الشبكي، أن "قضية الغاء مجالس المحافظات هو مطلب جماهيري وشعبي على اعتبار ان البعض يعتبرها حلقة زائدة ولم تحقق شئ وهو موقف لاغلب الكتل والقوى السياسية، كما ان هناك بنفس الوقت اطراف سياسية لاتريد الغاء تلك المجالس وهو ما تجلى واضحا خلال جلسة التصويت على قرار حل مجالس المحافظات"، لافتا الى أن "الأمر لايخلو من التعقيد لكن في النهاية فان رأي الاغلبية هو من سيمضي".
واكد الشبكي، "من المفترض ان لاتحصر التعديلات الدستورية باللجنة المكلفة بهذا الأمر، بل ينبغي توسيع الدائرة وان يتم مناقشة تلك التعديلات أمام الرأي العام وبنقل مباشر ليطلع الشعب بشكل واضح وشفاف على من مع ومن ضد التعديلات او بعضها"، مشددا على أن "قرار مجلس الوزراء بتأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات لانعتقد ان له علاقة بقرار البرلمان السابق بتجميد عمل تلك المجالس بل هو يرتبط برؤية معينة لدى الحكومة بهذا الشان".
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