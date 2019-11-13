نائب يدعو الرئاسات الثلاث للاسراع في خطواتهم الاصلاحية

أكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، ان هناك ضرورة لاسراع الرئاسات الثلاث في قضية انجاز الاصلاحات المطلوبة تشريعيا وتنفيذيا.
وقال خلاطي في حديث لـ الخليج 365، "لمسنا قلق لدى المتظاهرين والمرجعية الرشيدة من حالة البطأ في اجراء الاصلاحات"، مبينا ان "القوى السياسية والسلطات الثلاث عليها ان تكون اسرع في قضية انجاز الاصلاحات المطلوبة تشريعيا وتنفيذيا".
واضاف خلاطي، ان "الاصلاحات تتنوع مابين اصلاحات سياسية واخرى خدمية تتعلق باجراءات واقعية"، مشددا على ان "الفرصة كبيرة في اجراء الاصلاحات على عدة اصعدة منها تشريعات لقوانين طال انتظارها واخرى خدمية ترتبط بحياة المواطن".
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