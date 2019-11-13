صحيفة: برهم صالح يجري حراكا واسعا في بغداد لعقد اجتماع بقصر السلام

ذكرت صحيفة عربية، ان رئيس الجمهورية برهم صالح اجرى حراكا واسعا في بغداد لعقد اجتماع بقصر السلام، فيما اكد احد النواب ان بعض الأحزاب ما زالت مؤمنة بأن الاحتجاجات ليست سوى زوبعة تنتهي خلال أيام.

ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي قوله ان "رئيس الجمهورية برهم صالح حراكاً واسعاً في بغداد لإقناع قادة الكتل أو من يمثلهم بعقد اجتماع موسع في قصر السلام"، مبينا ان "الاجتماع يهدف للخروج بموقف سياسي جديد في ظل التطورات الحالية والمواقف الدولية المتشددة حيال عمليات القمع وضرورة تلبية مطالب المتظاهرين".

واضاف أن "الاجتماع الذي يسعى إليه صالح مرتبط بالخروج بموقف جديد متفق عليه ويُخاطب الشارع في سبيل التهدئة وكذلك المجتمع الدولي"، معتبرا ان "الجميع تيقن باستحالة خروج مرجعية النجف ببيان يطالب المتظاهرين بوقف تظاهراتهم، كما أن كتلاً سياسية والحكومة تحاول إيهام المواطنين بأن المرجعية تريد بقولها إجراء إصلاحات في مدة زمنية محدودة، منح الحكومة فرصة واستمرارها بالعمل وعدم إقالتها، وهذا غير صحيح تماماً".

من جهته، أشار عضو البرلمان عن تحالف الفتح عدي عواد، إلى أن "الأزمة في العراق باتت تتسع مع استمرار بعض الأحزاب والكتل السياسية بعدم تصديقها واقتناعها بأن ما يجري من تظاهرات واعتصامات هي رد فعلٍ جماهيري على الفساد المستشري في البلاد، وغياب الإجراءات الإصلاحية الجادة لتهدئة الشارع".

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وأوضح أن "بعض الأحزاب ما زالت مؤمنة بأن الاحتجاجات ليست سوى زوبعة تنتهي خلال أيام، وبالتالي فهي لا تقبل بتقديم التنازلات السياسية والإصلاحات وتنفيذ مطالب المتظاهرين".

واصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، نصائح وتوجيهات بشأن التظاهرات، وفيما اعتبر ان "استمرارية الاحتجاجات سلمية ستنجح الثورة ولن تكون مجرد فورة"، دعا "الثوار الى ابعاد شبح التدخل الامريكي وعدم التعرض للبعثات الدبلوماسية وسفارات الدول".

وطالب الصدر "الناشطين القابعين خلف الكيبورد الى وقف اجندات استعمارية اميركية وغيرها"، كما دعا الموظفين الى "اضراب شامل ولو ليوم واحد".