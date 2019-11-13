الصدر يدعو لابعاد الناشطين التي تتحرك اناملهم باجندات استعمارية اميركية

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، المتظاهرين بابعاد الناشطين القابعين خلف الكيبورد والتي تتحرك اناملهم باجندات استعمارية اميركية.
وقال الصدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على الثوار ابعاد شبح التدخل الخارجي الامريكي وغيره بل وحتى بعض الناشطين القابعين خلف الكيبورد والتي تتحرك اناملهم وقف اجندات استعمارية امريكية وغيرها".
وطالب الصدر "الثوار بعدم التعرض للبعثات الدبلوماسية وسفارات الدول غير المحتلة ولو بالهتافات فذلك ليس من شيمنا ولا اخلاقنا".
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