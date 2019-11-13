نائب: اطراف استغلت الظرف الراهن لتمرير اسماء او الاستحواذ على مساحات اوسع بالسلطة

كشف النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، عن وجود اطراف استغلت الظرف الراهن لتمرير اسماء معينة وايجاد مزايدات مصلحية ونفعية وفساد مالي لتمرير اسماء او الاستحواذ على مساحات اوسع بالسلطة.

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، ان "الانتهازية والتفرد بالسلطة وصل الى مستوى لايطاق لدى هذه الحكومة، حيث انها تستغل حتى مطالب الجماهير المنتفضة لمصالحها الفئوية والحزبية الضيقة"، مبينا ان "من بين الملفات التي استغلتها الحكومة هو ملف الدرجات الخاصة والذي يتم تمريره لخدمة جهات واطراف معينة تدير السلطة حاليا ولديها السطوة والنفوذ داخل الكابينة الحكومية ومكتب رئيس الوزراء".

واضاف العقابي ان "الامر الاخر يتعلق بقضية الاستثناءات بالتعاقدات الحكومية، وهو موضوع خطير فنحن وفي ظل وجود سلطات وهيئات رقابية وقوانين وتشريعات فلم نستطيع تحجيم الفساد، بالتالي كيف سيكون الامر بحال منح استثناءات خارج تعليمات تنفيذ العقود الحكومية"، لافتا الى ان "بعض الاطراف مع الاسف استغلت الظرف الراهن لتمرير اسماء معينة وايجاد مزايدات مصلحية ونفعية وفساد مالي لتمرير اسماء او الاستحواذ على مساحات اوسع بالسلطة".