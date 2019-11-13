القبض على قاتل صاحب صيرفة في الشرقاط بعد يومين على ارتكابه الجريمة

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن قوة امنية القت، اليوم، القبض على قاتل صاحب الصيرفة في مدينة الشرقاط بعد يومين على ارتكابه الجريمة وسرقته مبلغ قدره 200 الف دولار".

وأوضح أن "المعلومات الاولية تشير الى ان الجاني منسوب في سلك الشرطة".



وافاد مصدر امني، يوم الاثنين الماضي، بأن قوة امنية عثرت على جثة صاحب صيرفة تعرض للسرقة في قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين