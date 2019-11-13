كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاربعاء، عن صدور قرارٍ بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لثلاثة من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تناول تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، وتلقت الخليج 365، نسخة منه، إن محكمة تحقيق النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكلٍّ من المتهمين (المفتش العام للوزارة والوكيل الفني ومدير عام) السابقين؛ مبينة أن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ عن تهمة عدم تنفيذ المتهمين للعقد الخاص بالتصميم الأساس لمدينة النجف.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النزاهة: حجز أموال ثلاثة مسؤولين سابقين في وزارة الإعمار والإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.