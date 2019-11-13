الصدر يصدر نصائح وتوجيهات بشأن التظاهرات

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اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، نصائح وتوجيهات بشأن التظاهرات، فيما دعا الموظفين الى اضراب شامل.
واكد الصدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "استمرارية الاحتجاجات سلمية ستنجح الثورة ولن تكون مجرد فورة"، داعيا "الثوار الى ابعاد شبح التدخل الامريكي وعدم التعرض للبعثات الدبلوماسية وسفارات الدول".
وطالب الصدر "الناشطين القابعين خلف الكيبورد الى وقف اجندات استعمارية اميركية وغيرها"، داعيا الموظفين الى "اضراب شامل ولو ليوم واحد".
وادناه نص بيان زعيم التيار الصدري:
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