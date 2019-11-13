ترامب يعلن نيته تولي منصب رئيس وزراء إسرائيل

في كلام ساخر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته تولي منصب رئيس وزراء إسرائيل إذا تم عزله عن الحكم في الولايات المتحدة.
وتابع: "في الواقع، إذا حدث شيء هنا فإنني سأتوجه إلى إسرائيل وسأتولى منصب رئيس الوزراء على وجه السرعة".
وتطرق ترامب، لأول مرة منذ شهرين، إلى مشاورات تشكيل الحكومة في إسرائيل بعد انتخابات الكنيست الثانية منذ بداية العام، متسائلا عن ماهية النظام الانتخابي في الدولة العبرية.
وقال: "لدينا أنواع مختلفة من الصراعات، ونعرف على الأقل من هو الزعيم، وهم مستمرون في خوض الانتخابات دون أن ينتخبوا أحدا".
وأعرب الرئيس الأمريكي عن قلقه إزاء تصعيد العنف الأخير حول قطاع غزة، واصفا إياه "أمرا مجنونا"، وأكد أن الولايات المتحدة تتابع تطورات الأوضاع في المنطقة عن كثب.
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