هداف إسبانيا التاريخي يُعلن اعتزاله كرة القدم مع نهاية 2019

أعلن مهاجم نادي فيسيل كوبي الياباني، وهداف منتخب إسبانيا التاريخي، ديفيد فيا، اعتزاله عالم كرة القدم مع نهاية العام الجاري 2019، مكتفيًا بمسيرة احترافية ظلت لمدة 19 عامًا.

وعلق فيا على الأمر في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، وقال: "دائمًا ما كنت أقول لنفسي، أنني أود ترك كرة القدم قبل أن تتركني ولهذا فقرار اعتزالي مدروس للغاية".

وتابع "لقد اتخذت قرارًا بالاعتزال مع نهاية العام الجاري، واعتقد أنه الوقت المناسب لذلك".

وأضاف "أتمنى أن تستمر مساهماتي في كرة القدم بعد الاعتزال من خلال التدريب في الأندية الكبرى والأكاديميات الرياضية في مختلف البلدان حول العالم".

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وبدأ اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، مشواره مع نادي سبورتنج خيخون في عام 2000 قبل الانتقال إلى ريال سرقسطة ومنه إلى فالنسيا، الذي شهد أفضل فتراته الكروية حتى انضم إلى برشلونة في عام 2013 ومنه إلى أتلتيكو مدريد قبل مغادرة القارة الأوروبية للدوري الأمريكي ونادي نيويورك سيتي حتى محطته الأخيرة في فيسيل كوبي بالدوري الياباني.

ويعد مهاجم فيسيل كوبي حتى الآن هو الهداف التاريخي لمنتخب إسبانيا، حيث سجل 59 هدفًا في الفترة ما بين 2005 وحتى 2014 عند اعتزاله دوليًا قبل التراجع عن القرار بعد عام والانضمام للماتدور في 2018.

ونجح فيا في الحصول على العديد من البطولات أهمها، الدوري الإسباني مرتين مع برشلونة ومرة مع أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى كأس أمم أوروبا 2008 وكأس العالم 2010 مع منتخب بلاده.